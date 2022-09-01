Руководитель коммерческой организации в Югре целый год не платил зарплату своим подчиненным Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме завершено расследование уголовного дела против генерального директора коммерческой организации, который длительное время не платил работникам.

С марта 2021 по апрель 2022, несмотря на имеющуюся задолженность по зарплате и имея достаточные средства для выплаты, директор рассчитывался с поставщиками и подрядчиками и перечислил деньги на свой банковский счет в общей сумме 73 миллиона рублей, при этом не выплатив зарплату на общую сумму 834 тысячи рублей.

Во время предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест, стоимостью больше 340 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемым в добровольном порядке частично погасил долг перед сотрудниками на 384 тысячи рублей.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд.