Коронавирус в Югре, последние новости на 1 сентября 2022 года: заразились 652 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 222 449 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 652 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 212, Нижневартовске - 111, Ханты-Мансийске - 48, Нефтеюганске - 59, Нягани - 15, Сургутском районе - 15, Советском районе - 10, Урае - 19, Нефтеюганском районе - 13, Когалыме - 16, Югорске - 5, Кондинском районе - 23, Октябрьском районе - 2, Радужном - 2, Нижневартовском районе - 8, Березовском районе - 12, Пыть-Яхе - 62, Ханты-Мансийском районе - 2, Лангепасе - 9, Покачах - 9.

На момент выявления у 644 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 обнаружена пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 649 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 892 человека, всего прошли обследование 3 419 976.

За весь период от COVID - умерли 2 560 человек. За сутки выписались по выздоровлению 251 человек, за весь период пандемии вылечились 213 887 югорчан.