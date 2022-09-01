В школы Югры отправились 240 тысяч учащихся, в том числе 28 тысяч первоклассников Фото: Татьяна Коркина

В Югре с 1 сентября 2022 года в каждой школе в начале новой учебной недели будет звучать гимн Российской Федерации и проходить церемония поднятия государственного флага. Об этом сообщили в пресс-центре Правительства Югры.

Торжественные линейки пройдут во всех школах. Почётное право поднимать флаг предоставят отличникам учёбы, победителям олимпиад, конкурсов и соревнований, а также юнармейцам.

Кроме того, в школах с 1 сентября увеличат количество уроков истории, появятся киноуроки на тему истории. Раз в неделю будут проходить классные часы «разговоры о важном». В ходе таких встреч учителя побеседуют со школьниками об истории, политике и жизни региона.

- Торжественные линейки, поднятие флага - это ровно тот момент, когда фактически у тебя есть повод задуматься о судьбе, об истории государства. Флаг - это гораздо больше, чем символ, это то, что объединяет и должно объединять всех граждан Российской Федерации, - отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

В этом году в Югре откроется 323 общеобразовательные организации. В школы пойдут 240 тысяч учащихся, из них 28 тысяч первоклассников.