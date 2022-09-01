В Ханты-Мансийске открыли сквер ветеранов пожарной охраны и спасателей Югры

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие сквера ветеранов пожарной охраны и спасателей Югры. На территории сквера планируется возведение памятника, посвященного героической работе пожарных и спасателей, а пока на его месте заложили камень.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, в непосредственной близости от нового сквера размещается Совет ветеранов пожарной охраны и спасателей ХМАО – Югры. Памятник и прилегающая территория станут местом проведения торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам пожарных и спасателей, встреч и чествования ветеранов, приведения к присяге молодых сотрудников.

- Сегодня мы сделали еще один вклад в историю пожарно-спасательной службы Югры! Поздравляем со столь знаменательным событием всех действующих сотрудников и работников и, конечно же, ветеранов пожарно-спасательной службы, - отметил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС Сергей Антонов.