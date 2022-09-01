Коммунальщики Сургутского района готовы дать тепло в больницы и образовательные учреждения Фото: Юлия Кучеренко

Коммунальщики Сургутского района готовы к началу отопительного сезона. Сегодня, 1 сентября, тепло планируют подать в больницы, детсады и школы по заявкам. Котельные ожидают запуск теплоносителя и подачу тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В жилых домах отопление включат согласно принятым нормативам (если более 5 дней среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов). Это будет происходить поэтапно.

- Собственники жилых домов, которые хотят, чтобы в их квартиры тепло подавали чуть позже или чуть раньше, должны подавать заявки в управляющие организации. Управляющие организации соответственно пришлют заявки в ресурсоснабжающие организации, —прокомментировала начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Галина Авличева.

Специалисты провели промывку и опрессовку сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, прочистили канализационные колодцы. В 6 поселениях района удалось снизить износ тепловых сетей за счет их капитального ремонта.

Всего в 2022 году на модернизацию и ремонт коммунального комплекса Сургутского района выделено 346 миллионов рублей, 106 из которых - средства бюджета Сургутского района.