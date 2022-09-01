В Нижневартовске открывают новую дорогу по улице Московкина

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска.

В сентябре в Нижневартовске введут в эксплуатацию новую дорогу по улице Московкина (от улицы Героев Самотлора до улицы Ф. Салманова). Об этом сообщил исполняющий обязанности директора филиала №1 АО ГК «Северавтодор» Евгений Соловьев.

- Основные работы у нас выполнены. Сейчас мы подготавливаем остановочные карманы, съезды во дворы. Ведутся мероприятия по обустройству тротуарной плитки. Готовим основание для велодорожки. Движемся к завершающему этапу. Ввод планируем в конце сентября, – сообщил Евгений Соловьев.

Дорога делится на три полосы для движения транспорта, а также включает тротуары, велодорожку, парковки, карманы для автобусных остановок. После завершения строительства, обслуживать дорогу по улице Московкина подрядчик будет до конца 2030 года.

Принять меры по строительству участка дороги по улице Московкина было поручено губернатором Югры Натальей Комаровой во время встречи с жителями города. На её строительство ушло два года. Это масштабный проект, включающий в себя целый комплекс работ.

К тому же на объекте спроектирована ливневая система. Она закольцована с несколькими улицами, что позволит в дальнейшем избежать задержания дождевых и грунтовых вод на территориях нескольких микрорайонов Восточного планировочного квартала города.