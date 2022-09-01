Югорский спортсмен взял бронзу на Всероссийской спартакиаде в состязаниях по вольной борьбе

Фото: Администрация Сургута

Спортсмен из Сургута Алик Хадарцев завоевал бронзовую медаль на I Всероссийской спартакиаде сильнейших в Казани. Об этом сообщили в администрации Сургута.

Алик Хадарцев является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Югория». В составе Сборной Югры Алик занял 3 место в весовой категории до 65 кг в состязаниях по вольной борьбе. Тренером спортсмена является Давид Егшатян.

Напомним, мы писали ранее о том, что сургутяне завоевали пять золотых медалей на Первенстве мира по тайскому боксу. В состав Сборной России вошло пять сургутян и все они победили в своей категории.