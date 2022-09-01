Погода в Югре на 1 сентября 2022 года: до +16 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Первый осенний день в Югре будет прохладно. Небо затянут облака, иногда будет выглядывать солнышко. В отдельных районах ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ветер восточных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, днем +11, +16 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с. Температура ночью +5, +7 °С, днем +13, +15 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.