На югорской трассе сгорел «Камаз»

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На трассе между Нефтеюганском и Сургутом загорелся «КАМАЗ». Клубы черного дыма поднимались высоко в небо и были видны издалека. На место происшествия выезжали пожарные КУ «Центроспас-Югория».

- Огеборцы выезжали на 34 км автодороги «Подъезд к г. Сургут», где произошло возгорание автомобиля «Камаз». В результате пожара кабина автомобиля выгорела полностью. Причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства - сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Пострадал ли водитель большегруза не сообщается.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре полицейские отвезли в больницу мужчину с инсультом, которому стало плохо за рулем. Мужчина попал в реанимацию Радужного. Кроме того, ранее в Нижневартовске, 33-летний водитель автобуса «Кинг Лонг», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Фольксваген» и столкнулся с ним. В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир, 11-летний мальчик, получили травмы.