Энергетики направили 30 млн рублей на реконструкцию подстанции в ЯНАО

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию высоковольтной подстанции (ПС) «Новогодняя» в Пуровском районе ЯНАО стоимостью порядка 30 млн рублей. Питающий центр является узловым объектом в системе транзита электроэнергии на Новогоднее, Еты-Пуровское, Вынгаяхинское и Вынгапуровское месторождения нефти.

Реконструкция подстанции проводилась без ограничения электроснабжения потребителей. Основные работы были связаны с коммутационным оборудованием. В частности, энергетики заменили семь маломасляных выключателей на электрогазовые – более надежные, экологичные и пожаробезопасные, с повышенным сроком службы (от 30 лет).

Как отмечают в энергокомпании, подстанция 110 кВ «Новогодняя» участвует в электроснабжении не только объектов нефтедобычи компаний «Газпром добыча», «Газпромнефть» и «СибурТюменьГаз, но и около 11 тысяч жителей поселка Ханымей и микрорайона Вынгапуровский города Ноябрьск.