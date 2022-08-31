Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Школа на 1 056 мест в Ханты-Мансийске готова принять учеников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Максим Ряшин.

- Дорогие ребята, родители. Рад сообщить, что школа №9 на Учхозе готова принять своих первых учеников. Она построена по первому в автономном округе концессионному соглашению. Работы шли ударными темпами, чтобы уже в сентябре дети пошли учиться в новую школу. И ко Дню знаний город получил такой подарок - отметил Ряшин.

По его словам, в школе много света и пространства, ее украшают современная уличная подсветка и необычные дизайнерские решения. 4 этажа здания вмещают бассейн, три спортивных зала, огромную библиотеку, коворкинг-центр, актовый зал и более 50 кабинетов.

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Сейчас идет активные набор учеников, уже подано 90 заявлений на зачисление в первые классы. Сформирован административный и педагогический состав.

- Приглашаю учеников школы №9 и их родителей на торжественную линейку, посвященную открытию школы и Дню знаний 1 сентября в 12:00. Это день будет значиться отсчетом истории нового учреждения образования, успехами и достижениями которого мы будем гордиться еще многие годы - добавил глава города.