В школы Нижневартовска 1 сентября в новом учебном году придут больше 37 тысяч учеников Фото: Татьяна Коркина

Первого сентября в школы Нижневартовска в новом учебном году придут больше 37 тысяч учеников, из них – 4 тысячи 100 первоклассников.

- По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой во всех школах округа вводится дополнительная функция, которая касается питания школьников. На региональной платформе «ГИС Образование Югры» начнет работать автоматизированный модуль «Школьное питание», это позволит родителям и ученикам выбирать варианты меню на ближайшую неделю, а также платить за питание в формате онлайн – рассказала Ирина Воликовская.

По её словам, это федеральный пилотный проект, который изначально апробировали в конце прошедшего учебного года на базе нескольких образовательных организаций. С 1 сентября его внедряют во всех школах города.