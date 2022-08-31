Роспотребнадзор Югры рассказал в каких муниципалитетах чаще всего выявляют педикулез Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор Югры привел статистику муниципалитетов, где чаще всего можно заразиться педикулезом. По данным ведомства, в прошлом году зарегистрирован 231 случай педикулеза, что составило 13,7 случаев на 100 тысяч населения, что меньше, чем в 2020 году в 1,5 раза и ниже среднемноголетнего уровня в 2,8 раза. Наибольшая заболеваемость в 2021 году было среди школьников 7-14 лет – 72,4 на 100 тысяч контингента, хотя и имела наиболее интенсивное снижение в 1,6 раза. В динамике заболеваемость педикулезом имеет тенденцию к снижению.

Среднеокружные показатели по заражению вшами превышены в десяти территориях: Пыть-Яхе, Нижневартовске, Урае, Когалыме, Югорске, Белоярском районе, Мегионе, Нягани, Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийске. В 4-х муниципалитетах педикулез не регистрировался, но в 5-ти замечен рост педикулеза: в Югорске, Радужном, Пыть-Яхе, Когалыме, Мегионе. В Лангепасе и Нягани – стабильно без динамики, а в остальных территориях – снижение.

По статистике, осенью основными очагами вспышек педикулеза оказываются школы. И вшей туда приносят дети из вполне благополучных семей. Если у какого-то ребенка обнаруживаются вши, его отстраняют от посещения образовательного учреждения до полного выздоровления. Обратно в коллектив пролеченный ребенок сможет вернуться только при наличии справки от врача об отсутствии педикулеза.