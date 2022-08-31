Коронавирус в Югре, последние новости на 31 августа 2022 года: заразился 341 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается рост случаев коронавируса. За сутки зарегистрирован 341 новый случай COVID-19 в 16 муниципалитетах. За весь период подтверждено 221 797 случаев инфекции.

Коронавирус за день выявлен: в Сургуте - 94, Нижневартовске - 128, Ханты-Мансийске - 29,

Нефтеюганске - 13, Нягани - 6, Сургутском районе - 7, Советском районе - 2, Нефтеюганском районе - 1, Когалыме - 10, Югорске - 3, Кондинском районе - 3, Октябрьском районе - 2, Нижневартовском районе - 7, Березовском районе - 9, Ханты-Мансийском районе - 1, Лангепасе - 26.

На момент выявления у 339 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 338 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 187 человек, всего прошли обследование 3 417 084.

За весь период от COVID - умерли 2 560 человек. За сутки выписались по выздоровлению 238 человек, за весь период пандемии вылечились 213 636 югорчан.