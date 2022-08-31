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Происшествия31 августа 2022 8:39

Житель Урая поверил мошенникам и потерял 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Житель Урая поверил мошенникам и потерял 200 тысяч рублей

Житель Урая поверил мошенникам и потерял 200 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Урае 35-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял около 200 тысяч рублей.

Ему позвонил аферист, который представился работником банка и сообщил, что на счету у югорчанина есть бонусы, которые можно перевести в рубли. Потерпевший заинтересовался предложением и назвал номер своей банковской карты и код из сообщения.

Когда с его счета начали списываться деньги он понял, что своими действиями предоставил мошенникам доступ в мобильный банк. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Полиция призывает югорчан не распространять данные своей карты неизвестным и не передавать секретные коды из смс даже сотрудникам банка.