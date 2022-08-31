Жителю Нижневартовска грозит 10 лет тюрьмы за наркотики

Житель Нижневартовска предстанет перед судом за покупку наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска ответит перед судом за покупку наркотиков.

- Прокуратурой г. Нижневартовска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города, изобличенного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере" - сообщили в окружной прокуратуре.

Мужчина забрал наркотики массой 2,71 грамма через тайник-закладку. Во время патрулирования территории города, его задержали полицейские и изъяли у него запрещенное вещество. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы.