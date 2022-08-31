«НК «Конданефть» отметили дипломами сразу в четырех номинациях конкурса «Черное золото Югры»

Фото предоставлено КП

В Ханты-Мансйиске в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности озвучили итоги ежегодного конкурса «Черное золото Югры». Одними из тех, кто получил престижную награду на сцене КТЦ «Югра-Классик», стали представители «НК «Конданефть». Нефтяникам вручили дипломы сразу в четырех номинациях.

Так, компанию признали одной из лучших в номинации «За социально – экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти». Вовремя реагировать на запросы населения и помогать реализовывать важные проекты «Конданефти» помогает налаженная в короткие сроки система взаимодействия с муниципалитетами.

Фото предоставлено КП

Не менее престижной стала награда в номинации «Самое динамично развивающееся предприятие с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти». Победителей определяли сразу по нескольким критериям, и «Конданефть» подтвердила соответствие каждому из них, удостоившись диплома второй степени.

Победу в номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа в ХМАО – Югре», или как его называют сами сотрудники – «Нефтяной Оскар», взял Игорь Смолин. В нефтяную отрасль он попал случайно, в 2010 году, после армии по совету приятеля. В «Конданефти» трудится с 2018 года. По словам победителя, в карьерном росте, как и в жизни, важны ответственность, добросовестность и умение работать к коллективу.

Фото предоставлено КП

– Думаю, именно благодаря этим своим качествам характера я смог победить в конкурсе «Черное золото Югры», – отметил Игорь Смолин. – Ценно, когда человек занимается саморазвитием, совершенствует свои профессиональные навыки, стремится к чему-то. Все в наших руках, главное, действовать!»

Отметим, что двумя годами ранее в номинации «Лучший оператор товарный по подготовке и перекачке нефти ХМАО – Югре в 2020 году» победу также одержал сотрудник «Конданефти» – Иван Арсенов.

Среди получивших награду были и те, кто стоял у истоков Общества. Евгений Ярцев, начальник нефтепромысла №1 АО «НК «Конданефть», занял второе место в номинации «Лучший нефтепромысел ХМАО – Югры».

«Черное золото Югры» – профессиональный ежегодный конкурс среди недропользователей. По традиции состязание проводится в ХМАО-Югре при поддержке губернатора регионального правительства. Его участниками становятся недропользователи, добывающие нефть и газ на территории округа.