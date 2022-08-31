В Урае водитель на "Рено" сбил 7-летнего мальчика на самокате

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки на территории ХМАО зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Урае 34-летний водитель автомобиля "Рено" сбил 7-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудниками ГИБДД Югры за день задержали 10 нетрезвых водителей, 6 - отказались проходить освидетельствование и 3 наказаны за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 69 водителей и 50 - за нарушение правил перевозки детей.