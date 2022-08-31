Школьников народов ханты и манси доставят в интернаты Сургутского района вертолетом

Фото: Администрация Сургутского района

Школьников народов ханты и манси со стойбищ доставят в интернаты Сургутского района вертолетом.

По информации администрации Сургутского района, 426 девчонок и мальчишек народов ханты и манси будут проживать и учиться в интернатах Угута, Ляминой и Русскинской.

Самое большое количество детей (189 человек) начнут учебу в Русскинской школе. 22 ученика прибудут сюда вертолетом 1 сентября. В этом году интернат примет в свои стены 17 первоклассников. 134 ребенка из юрт, расположенных по рекам Большой Юган и Малый Юган, учатся в Угутской школе. Часть из них доставят вертолетом 5 и 6 сентября.

В этом году в школу Угута зачислены 18 первоклашек из отдаленных юрт. Педагоги Ляминской школы готовы к встрече с сотней ребятишек из угодий Лянтора и Нижнесортымского. 31 августа ребята прибудут туда вертолетом и автобусом. В этом году в интернате Ляминой приступят к учебе 16 первоклашек из 103 приезжих детей.