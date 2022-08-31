Югорчане смогут увидеть сериал «Земля больших возможностей» о возрождении фермерства

Фото предоставлено КП

Документальный комедийный сериала «Земля больших возможностей» из линейки KION Originals о сибирском фермере Джастасе Уолкере, который мечтает возродить фермерскую культуру в России, будет доступен в онлайн-кинотеатре KION 6 сентября.

«Земля больших возможностей» – уникальный документальный проект, живая, динамичная история с социальным аспектом и чудесными юмором. Проект режиссера Андрея Ананина – увлекательное приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру как в себя, так и в тех, кто его окружает.

Фото предоставлено КП

Главный герой «Земли больших возможностей» – фермер Джастас Уолкер. Когда-то Джастас вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в русскую Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, но Джастас был настроен остаться в России. В Такучет к Уолкеру в Россию приехала его американская подруга Ребекка, ставшая впоследствии женой, с которой они вместе воспитывают уже трех дочерей.

Фото предоставлено КП

Продюсерами проекта стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман. Сериал является лауреатом IX Московского питчинга дебютантов и участник шорт-листа Сибирского питчинга дебютантов 2020 года

Джастас Уолкер, фермер, главный герой проекта:

– Проект «Земля больших возможностей» снимали профессионалы, с которыми у меня сложились дружеские отношения. Я рад, что режиссер Андрей Ананин посвятил документальный проект теме взаимоотношения человека и земли. Я не сразу привык к тому, что постоянно нахожусь под наблюдением, мог сказать что-то лишнее, но случайность – это часть жизни, поэтому фильм удался! Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны – наш фильм их показывает. Также мне кажется, что «Земля больших возможностей» отражает возможный путь России, сельскохозяйственной державы, которая может накормить весь мир.

Тимур Бекмамбетов, продюсер фильма:

– Еще в эфире нашего шоу DreamApp для молодых талантов было понятно, что «Земля больших возможностей» – это живой проект, который обязательно найдет свою аудиторию. Я рад, что онлайн-кинотеатр KION дал возможность этой удивительной истории увидеть свет и поддержал энтузиазм молодой команды документалистов. А зрителям, думаю, будем интересно посмотреть, что стало с тем самым “веселым молочником” из США, который прославился на всю страну со своим во много пророческим прогнозом после репортажа на федеральном телеканале.

Игорь Мишин, генеральный продюсер, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– До сих пор существует некоторое предубеждение относительно документального кино: многие считают, что неигровые фильмы уступают игровым по уровню эмоционального накала и степени непредсказуемости сюжета. Но этот проект доказывает, что невыдуманные истории реальных людей, экранизированные молодыми амбициозными документалистами, могут с достоинством конкурировать за зрительское внимание, вызывать мощный эмоциональный отклик и иметь такое же интересное драматургическое наполнение, как художественные кинокартины.

Документальный сериал «Земля больших возможностей» выходит эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 6 сентября.