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Происшествия31 августа 2022 6:17

Полицейские Сургута задержали подозреваемых в разбое, которые украли вещи у инвалида

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Полицейские Сургута задержали подозреваемых в разбое

Полицейские Сургута задержали подозреваемых в разбое

Фото: Юлия Кучеренко

Сургутские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Местная жительница сообщила в полицию, что у её сына с ограниченными возможностями здоровья неизвестные похитили личные вещи.

Полицейские выяснили, что в дневное время около одного из домов по проспекту Взлётный двое мужчин, угрожая ножом забрали у 20-летнего парня сотовый телефон, кошелёк и банковские карты. Общая сумма ущерба составила больше 29 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались ранее неоднократно судимые жители Сургута, их задержали в течение суток.

Возбуждено уголовное дело.