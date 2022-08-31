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Общество31 августа 2022 5:52

На день нефтяников в Сургуте перекроют несколько улиц

Рассказываем, какие улицы перекроют на этих выходных в Сургуте
Виктория Терина
На выходных в Сургуте перекроют несколько улиц

На выходных в Сургуте перекроют несколько улиц

Фото: Юлия Кучеренко

На этих выходных в Сургуте перекроют несколько улиц ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

С 11:00 3 сентября до 04:00 4 сентября будет перекрыт проезд от перекрестка ул. Университетская – пр. Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом; по ул. Университетской: от моста через Сайму до перекрестка: ул. Университетская – пр. Ленина.

С 08:00 до 23:00 4 сентября по Югорскому тракту от ул. Ф. Показаньева до пешеходного перехода в районе остановки «Парковая».

На время перекрытия движения общественный транспорт будет перевозить пассажиров в объезд перекрываемого участка. Администрация Сургута просит учесть ограничение движения при планировании поездок.