Полпред Владимир Якушев провёл в Югре совещание с представителями нефтегазового комплекса

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл в Югре совещание с представителями нефтегазового комплекса по вопросам стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и импортозамещения в отрасли.

В совещании участвовала губернатор Югры Наталья Комарова и представители федеральных органов власти.

- Добыча трудноизвлекаемых запасов нефти – это, прежде всего, вопрос социальный. Вокруг месторождений создана мощная инфраструктура, работает большое количество людей. Необходимо создать условия, которые позволят компаниям продолжать разработку, вести добычу «трудной нефти». Механизмы поддержки этого направления появились, но работа не закончена. Важно, чтобы органы власти вместе с бизнесом нашли оптимальные решения, которые послужат стимулом для эффективного освоения ТРИЗов, - отметил Владимир Якушев.

По его словам, не менее важными для развития топливно-энергетического комплекса остаются вопросы цифровой трансформации. IT-компании и университеты УрФО готовы не только представить свои решения и разработки для отрасли, но и участвовать в тестировании разработок. Так, в Уральском научно-образовательном центре реализуется проект по разработке единой системы контроля и управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта при добыче нефти и газа.

Кроме того, есть наработки в части решения вопросов кибербезопасности. Например, Уральский центр систем безопасности уже реализовал единый комплекс, обеспечивающий управление системами информационной, промышленной и физической безопасности на объектах ТЭК.