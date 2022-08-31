В Югре запустили новую установку на месторождении имени Жагрина

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и председателем Правления «Газпром нефти» Александром Дюковым запустили в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Это ключевой актив нового нефтяного кластера компании в Западной Сибири.

- Запуск установки подготовки нефти – это событие, значимое для всего федерального округа, для всей страны. Югра – энергетическое сердце России. Нефтегазовая отрасль – основа экономики. Нам предрекали, что компании перестанут инвестировать, возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие доказывает обратное: несмотря на санкции, крупные игроки нефтегазового сектора принимают серьёзные стратегические решения - продолжают инвестировать и развивать отрасль, - подчеркнул Владимир Якушев.

Благодаря запуску установки увеличится добыча на месторождении более чем в два раза – до 5,5 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Месторождение имени Александра Жагрина открыто в 2017 году, его начальные геологические запасы - 217 миллионов тонн нефти. Это ядро нового нефтяного кластера «Зима», в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более пяти тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 миллионов тонн нефти.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне и в результате реализации проекта, есть все доказательства того, что здесь можно и нужно работать.

По словам председателя Правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, с 2015 года благодаря геологоразведке удалось в восемь раз увеличить ресурсную базу месторождения. Кроме традиционных, обнаружены и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Для их разработки необходимы инновационные решения, поиск которых будет идти вместе с партнёрами из числа научных центров и промышленных предприятий страны.