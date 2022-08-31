Погода в Югре на 31 августа 2022 года: дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, по северу без осадков, днем дождь, местами сильный, по северу и востоку без осадков. В отдельных районах гроза, ночью туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °С, местами по южной половине до +15 °С, днем +11, +16 °С, местами по южной половине до +21°С.

В Ханты-Мансийске: Облачно, дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, днем +11, +13 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.