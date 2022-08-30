Энергетики модернизируют питающие центры ЛУКОЙЛа в Югре

Фото: «Россети Тюмень»

Реконструкция системы оперативного постоянного тока будет проведена компанией «Россети Тюмень» на пяти подстанциях «ЛУКОЙЛ-Энергосети», участвующих в энергоснабжении Кечимовского и Нонг-Еганского нефтяных месторождений в Югре.

На каждой подстанции энергетики выполнят монтаж нового аппарата управления оперативным током и аккумуляторной батареи, которая обеспечивает работу устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики в нештатных ситуациях. Работы будут проведены в рамках заключенного с нефтяниками договора по оказанию нетарифных услуг.

Наработанный портфель эффективных решений позволяет энергетикам продуктивно и без ущерба для производственного процесса взаимодействовать с предприятиями и физическими лицами.