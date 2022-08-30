В Югре на базе ЮГУ открылся первый военный учебный центр

Фото: Городской информационный центр

На базе ЮГУ открылся военный учебный центр. Сегодня прошло первое построение курсантов. Военный учебный центр окружной столицы стал первым в Югре. Курс состоит из 108 человек.

- В Ханты-Мансийске военно-патриотическое воспитание – это приоритетное направление во всех образовательных организациях. Открытие центра − важное событие, потому что мы получаем дополнительную площадку для реализации военно-патриотических проектов, − отметила заместитель главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

За два года обучения студенты смогут получить одну из военных специальностей: моторист, заправщик и командир трубопроводного отделения. Также ребята освоят строевую подготовку, работу с оружием и воинский устав.