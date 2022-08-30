Югорчанка рассчитывала разбогатеть на инвестициях, но в итоге лишилась 95 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Сургутского района обратилась в полицию и рассказала, что хотела приумножить свой капитал, но в результате попала на уловку мошенников.

В одной из популярных социальных сетей северянка увидела рекламу об инвестировании денег для последующих торгов на бирже. Женщина перешла по указанной ссылке в рекламе и начала переписку с менеджером, который предложил её опробовать небольшие торги, на минимальные суммы, и сообщил, что для этого требуется пополнить счет, привязанный к бирже.

Югорчанка перевела 50 тысяч рублей, а брокер сообщил, что сделка прошла успешно, и они заработали почти 350 тысяч рублей, которые он готов отправить на её счет после оплаты комиссии в размере 45 тысяч рублей. Будучи уверенной в правдивости информации, женщина перевела необходимую сумму, но менеджер потребовал оплатить еще одну комиссию, так как первая направляется на биржу, а вторая оплачивается за вывод денег.

После того, как жительница района отказалась переводить деньги еще раз, связь с мошенниками прекратилась.

Возбуждено уголовное дело.