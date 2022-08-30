Фото: Администрация Сургутского района

Власти Сургутского района выделили грант в 15 миллионов на строительство загородного комплекса.

Конкурсный отбор проектов, претендующих на грант для развития бизнеса подошел к концу и по решению экспертной комиссии деньги выделят для строительства инфраструктуры загородного комплекса «Черный лис». Эти деньги пойду на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта.

- Загородный комплекс «Черный лис» нацелен на семейный отдых в Югре. В связи со слабым развитием рекреационных услуг в регионе, мы откроем новые возможности для любителей отдыха на природе в комфортных условиях. Участок в аренду нам предоставила администрация Сургутского района. Проект находится на завершающем этапе строительно-монтажных работ. Коттеджно-административный комплекс готов на 85%, осталась мебель, мелкий ремонт, ресторан и кафе на 75%, готовность банного комплекса около 50%. Первую очередь объекта планируем ввести в эксплуатацию в 2023 году, - рассказал во время инвестор проекта Денис Советников.

В будущем там появится банный комплекс с крытым теплым бассейном, джакузи, парными, чайной и спа-процедурами. А также запланировано строительство спортивной и детской площадки, беседки, арт-объектов.

- Сегодня мы делаем всё возможное, чтобы создать в Сургутском районе комфортные условия для бизнеса. И наши усилия приносят результат. Сегодня в муниципалитете зарегистрировано с учетом самозанятых 6 332 предпринимателя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%. Очень важно, что несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию Сургутскому району удается сохранять предприятия, а прежде всего рабочие места, - отметил Андрей Трубецкой.

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