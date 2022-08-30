Сургутяне завоевали пять золотых медалей на Первенстве мира по тайскому боксу Фото: Администрация Сургута

Сургутяне завоевали пять золотых медалей на Первенстве мира по тайскому боксу в Малайзии. Чествование спортсменов состоялось на аэродроме «Боровая» - площадке Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту.

Как сообщили в городской администрации, в состав Сборной России вошло пять сургутян: Руслана Гараева, Каролина Петрова, Анастасия Тихонова, Сархан Акберов и Риана Каравалиева. Самой юной участнице недавно исполнилось 11 лет. Каждый из спортсменов завоевал золотую медаль в своей категории.

Отметим, что первенство мира по тайскому боксу проходило в Малайзии с 9 по 21 августа. Всего на соревнованиях россияне завоевали 43 золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей, с большим отрывом опередив соперников.