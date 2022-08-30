Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 августа 2022 10:55

В Сургуте назначили нового заместителя главы в сфере архитектуры и градостроительства

Им стал экс-заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города
Виктория Терина
Фото: Администрации Сургута

Фото: Администрации Сургута

На пост нового заместителя главы Сургута назначили Виталия Шарова. Он будет курировать сферу архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Как отметили в администрации, ранее Виталий Шаров занимал должность заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города. К своим непосредственным обязанностям Шаров приступит с 31 августа.

Кстати, должность заместителя главы по строительству оставалась вакантной с июня 2022 года, ранее эту должность занимал Григорий Невоструев, который проработал в городской администрации не больше года.