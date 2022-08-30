В Сургуте назначили нового заместителя главы в сфере архитектуры и градостроительства

Фото: Администрации Сургута

На пост нового заместителя главы Сургута назначили Виталия Шарова. Он будет курировать сферу архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Как отметили в администрации, ранее Виталий Шаров занимал должность заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города. К своим непосредственным обязанностям Шаров приступит с 31 августа.

Кстати, должность заместителя главы по строительству оставалась вакантной с июня 2022 года, ранее эту должность занимал Григорий Невоструев, который проработал в городской администрации не больше года.