Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре пройдет югорский ягодный фестиваль «Брусника FEST». Мероприятие стартует 24 сентября в 10:00 на территории КФХ «Юрты Чайниковых» в Ханты-Мансийском районе.

Для участников подготовили научно-познавательную экскурсию, лекции, конкурсы и презентации.

- Главные задачи нашего фестиваля – популяризировать возможности развития событийного и агротуризма в регионе, показать потенциал ягодного фестиваля как события, способного транслировать культурный код многообразия и богатства Югры, – рассказали организаторы.

Кстати, «Брусника FEST» пройдет уже во второй раз. В прошлом году его участниками стали около 2 тысяч югорчан в очном и заочном формате.

А в этом году фестиваль станет частью культурной программы Югорского промышленно-инвестиционного форума, который запланирован с 29 по 30 сентября в Ханты-Мансийске.