Наркоторговец из Сургута приговорен к 12 годам колонии особого режима Фото: Татьяна Коркина

В Югре за наркотики осудили жителя Сургута. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

Мужчина купил несколько видов наркотиков общей массой более 580 граммов и собирался распространять их на территории округа. Но не смог довести свой замысел до конца, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил злоумышленнику наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима - сообщили в ведомстве.