Сразу двое жителей Югры пострадали от мошенников, пытаясь отправиться в поездку

За сутки в Югре зарегистрировано 10 случаев мошенничества Фото: Юлия Кучеренко

За сутки в Югре зарегистрировано 10 случаев мошенничества. Жители Югры потеряли больше 1 миллиона 150 тысяч рублей.

Так, жительница Когалыма в надежде доехать из Екатеринбурга до Когалыма отдала мнимому водителю 5 тысяч рублей. Мошенник, представившись водителем, прислал ей ссылку для оплаты поездки, но женщина так и не смогла уехать с ним. По аналогичной схеме потерял свои накопления и уроженец Нефтеюганского района. Желая совершить поездку по маршруту Сургут-Пермь, мужчина прошел по ссылкам и ввел реквизиты банковской карты, таким образом потерял 4 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают югорчан не доверять незнакомцам и перепроверять полученную информацию прежде чем доверять неизвестным людям.