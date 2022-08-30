Сразу двое жителей Югры пострадали от мошенников, пытаясь отправиться в поездку

За сутки в Югре зарегистрировано 10 случаев мошенничества
Фото: Юлия Кучеренко
За сутки в Югре зарегистрировано 10 случаев мошенничества. Жители Югры потеряли больше 1 миллиона 150 тысяч рублей.
Так, жительница Когалыма в надежде доехать из Екатеринбурга до Когалыма отдала мнимому водителю 5 тысяч рублей. Мошенник, представившись водителем, прислал ей ссылку для оплаты поездки, но женщина так и не смогла уехать с ним. По аналогичной схеме потерял свои накопления и уроженец Нефтеюганского района. Желая совершить поездку по маршруту Сургут-Пермь, мужчина прошел по ссылкам и ввел реквизиты банковской карты, таким образом потерял 4 тысячи рублей.
По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают югорчан не доверять незнакомцам и перепроверять полученную информацию прежде чем доверять неизвестным людям.