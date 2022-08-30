В Югре полицейские отвезли в больницу мужчину с инсультом, которому стало плохо за рулем. Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

В Нижневартовском районе полицейские помогли мужчине, которому стало плохо за рулем.

В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что по автодороге в 12 км от Радужного движется грузовик, водителю которого, предположительно, стало плохо за рулём. Автомобиль совершал различные манёвры на проезжей части дороги, создавая аварийную ситуацию. Проезжающие мимо водители своими силами пытались остановить машину, «подрезая» его и призывая различными способами съехать на обочину.

Прибывший на место наряд ДПС обнаружил грузовик, стоящий на обочине. Водитель смог объяснить полицейским, что внезапно почувствовал себя плохо за рулём. На патрульном автомобиле мужчину доставили в больницу Радужного, где врачи диагностировали инсульт. Мужчина попал в реанимацию.