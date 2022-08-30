В Нижневартовске впервые прошел фестиваль для молодежи «TRAvART»

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске впервые прошел городской фестиваль «TRAvART», который собрал представители креативной молодежи из разных регионов.

Участники работали в пяти направлениях: «Театр», «Стрит-арт», «Хореография», «КВН» и «Медиа». Местом проведения стала база отдыха «Радуга»: ребята обсуждали текущие и будущие проекты, придумывали новые идеи.

- Этот фестиваль создан для общения с людьми из разных сфер деятельности, получения знаний и эмоций. Всегда приятно делиться своим опытом. Здесь очень живая атмосфера, профессиональные спикеры и интересные люди. Было бы здорово проводить такие мероприятия чаще - рассказал участник площадки «Театр» Михаил Дедерчук.

В завершении фестиваля прошла развлекательная программа, которую могли посетить все горожане и гости Нижневартовска. Для них провели мастер-классы, экскурсии по этнодеревне, спортивные мероприятия, игры и многое другое. Одним из ярких моментов стало выступление «Летучего театра» из Сургута, участниками их постановки стали зрители.