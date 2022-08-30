Погода в Югре на 30 августа 2022 года: порывы ветра до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 30 августа, в ХМАО переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +10, +15 °С, в Нижневартовском районе 0, +5 °С. Днем местами +23, +28 °С, в северо-западных районах +13, +18 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западных направлений ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С, днем +25, +27 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.