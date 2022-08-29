В Югре ввели антиковидные ограничения: возвращается масочный режим Фото: Татьяна Коркина

В Югру возвращаются некоторые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства округа.

Региональный оперативный штаб рекомендовал жителям и гостям округа использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси

Руководителям организаций необходимо контролировать соблюдение персоналом и посетителями правил личной гигиены и соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Напомним, в Югре зарегистрировано 221 066 случаев коронавирусной инфекции за весь период пандемии. За минувшие сутки подтвержден 631 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах.