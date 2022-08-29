Житель Пыть-Яха потерял 135 тысяч рублей пытаясь попасть на концерт Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе 28-летниц житель города обратился в полицию. Он стал жертвой мошенников, пытаясь попасть на концерт.

Мужчина нашел ссылку на афишу с сайтом покупки билетов на концерт «StandUp» в Нефтеюганске за 1,5 тысячи рублей и чтобы купить билет, он перешел по ссылке и ввел данные и реквизиты банковской карты. После списания денег билеты на электронную почту не пришли и молодой человек обратился в техподдержку сайта. Специалисты попросили оформить заявку на возврат средств с подтверждением своих данных и банковских реквизитов по новой ссылке, которую они отправили ему.

Мужчина, поверив аферистам, оформил заявку на возврат и снова потерял 1,5 тысяч рублей. Обратившись заново в техподдержку с просьбой возврата, аферисты снова сообщили о сбое программы и порекомендовали в очередной раз проделать ту же манипуляцию, но указав реквизиты уже другого банка, так как с предыдущим происходит сбой работы.

В результате северянин потерял 135 тысяч рублей, после чего понял, что, заполняя заявки на возврат, он лишь теряет деньги.

Возбуждено уголовное дело.