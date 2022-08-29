На территории ХМАО действуют 23 лесных пожара

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По состоянию на 29 августа 2022 года на территории региона действуют 23 лесных пожаров, общей площадью 7701,2 га. На данный момент локализовано 9 лесных пожаров на площади 3691,5 га.

К тушению пожаров привлечено 447 человек и 17 единиц техники. Дополнительно на ликвидированных ранее пожарах работает 91 человек.

За прошедшие сутки в Югре ликвидировано 12 возгораний на площади 3 638,8 га, локализовано 9 лесных пожаров на площади 3 691,5 га. В отдельных районах Югры наблюдается дымка (смог) и запах гари в воздухе.

За прошедшие сутки при работе 3 вертолетов с водосливными устройствами доставлено 337,5 тонн воды. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, что на территории Берёзовского района действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Частично прошли дожди и прогнозируются умеренные осадки на территории Советского района и южной части Берёзовского района. По ХМАО действует режим повышенной готовности и продолжает действовать особый противопожарный режим.