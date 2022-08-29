Сургутский район - лидер по ревакцинации от коронавируса среди муниципалитетов Югры
Фото: Юлия Кучеренко
Сургутский район - лидер по ревакцинации среди муниципалитетов Югры.
Как сообщили местные власти, за август повторно поставили прививку от коронавируса 4 416 жителей района. Запас доз вакцин специалисты сохраняют. Спутника-V осталось еще 1 643 доз вакцины. Всего за период прививочной кампании в Сургутском районе привиись 62 007 граждан, это 86% от необходимого плана для формирования коллективного иммунитета.
Кстати, за сутки в Сургутском районе заболели коронавирусом 40 человек. Всего на данный момент в муниципалитете 193 гражданина с подтвержденным коронавирусом.
- К сожалению, мы наблюдаем очередную волну распространения болезни. Специалисты советуют максимально использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения. Также одним из самых эффективных механизмов защиты остается вакцинация и ревакцинация, – рассказала главный специалист службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения Анастасия Насырова.