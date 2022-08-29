В Сургутском районе школьников из числа коренных народов севера будут кормить традиционными блюдами

Фото: официальный паблик администрации Сургутского района в соцсети

В Сургутском районе школьников из числа коренных малочисленных народов севера будут кормить традиционными северными блюдами.

Как рассказали в администрации Сургутского района, в их рацион внедрят традиционные блюда: в рацион будет входить мясо оленя и филе щуки. Делают это для того, чтобы в питании школьников были учтены национальные и климатические особенности. Пока такую технологию будут апробировать.

Всего в Сургутском районе работают три школы с интернатами для круглосуточного пребывания маленьких ханты и манси – в Русскинской, Ляминой и Угуте. Ранее в школах для детей из числа КМНС ввели в меню школьного питания напитки из брусники и клюквы.