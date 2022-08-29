В Нижневартовске служебная собака нашла заблудившегося грибника

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

В полицию Нижневартовска обратилась жительница города рассказала, что ранним утром ее отец ушел в лес за грибами и заблудился. Телефон мужчины был заряжен и он смог дозвониться до дочери и сообщить о случившемся, рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

На поиски пропавшего грибника отправились дежурные наряды УМВД России по Нижневартовску. Четыре часа полицейские искали мужчину, проверяя лесополосу. На след мужчины смогла напасть служебная собака Энцелад Мерседес, появлению которой вартовчанин был неслыханно рад.

Как оказалось, мужчина провалился в болото и насквозь промок, поэтому посчитал, что помощь прибыла вовремя. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает.