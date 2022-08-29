Сургутский район отметит День нефтяника под музыкальные хиты BURITO и DABRO

Фото: администрация Сургутского района

Жители Сургутского района отметят День нефтяника под музыкальные хиты BURITO и DABRO.

Об этом оповестили в администрации Сургутского района.

- День работников нефтяной и газовой промышленности жители отметят вместе с известными российскими музыкальными группами DABRO и BURITO - говорится в информации.

3 сентября лянторцы смогут повеселиться под хиты в исполнении BURITO. Выступление пройдет на центральной площади в 18.00 часов. На следующий день BURITO выступит перед публикой Федоровского на площади перед КДЦ «Премьер». Начало запланировано на 19.00 часов.

А жители Нижнесортымского 3 сентября будут отмечать профессиональный праздник под песни группы DABRO.