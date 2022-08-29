Жители Сургута отпраздновали «Урожай года» Фото: Администрация Сургута

На центральной площади историко-культурного центра «Старый Сургут» состоялся традиционный конкурс «Урожай года-2022».

На празднике присутствовали около 60 участников конкурса, среди которых садоводы, огородники, цветоводы и фермеры. Они представили результаты своего труда и продемонстрировали урожай, выращенный в северных широтах: северные арбузы, полуметровые кабачки и другие продукты с огорода.

- После трех лет отсутствия мероприятия в очном формате могу поздравить вас с его возобновлением! Когда-то в городе Сургуте создание дачных кооперативов, получение участков носило статус необходимости. Это было во времена, когда в магазинах был дефицит, мало что можно было купить. Стоял также вопрос обеспечения продуктами питания собственных семей. Сейчас дачные хозяйства вышли на новый уровень – это похвально, когда вы приходите показать свои достижения - отметил заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Артем Михайлович вручил главную награду конкурса «Дары севера» жительнице города, опытному садоводу Ольге Петровой.

Кроме этого, жители и гости Сургута посетили целый комплекс ярких выставок: выставку-ярмарку сельскохозяйственной, цветочной, фермерской и ремесленной продукции.