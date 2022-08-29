Югорчанин получил по почте два обычных кухонных ножа вместо охотничьих и коробку с землей Фото: Татьяна Коркина

За выходные мошенника удалось "заработать" на щедрости северян больше 7 миллионов рублей. Югорские полицейские зарегистрировали 20 фактов мошенничества.

Одной из пострадавших стала 36-летняя жительница Сургута, которая решила воспользоваться мобильным приложением и с комфортом доехать до места назначения, но вместо этого потеряла 12 тысяч рублей. А другой житель Югры потерял деньги, заказав на одном из сайтов два охотничьих ножа с оплатой наложенным платежом в почтовом отделении. Вскрывая посылку, мужчина обнаружил два обычных кухонных ножа вместо охотничьих и коробку с землей.

Попалась в ловушку мошенников и жительница Когалыма. Доверившись мнимым сотрудникам сотовой компании, которые якобы хотели продлить договор по предоставлению мобильной связи. Женщина потеряла целых 205 тысяч рублей, оформленных в кредит.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.