В Югре водитель междугороднего автобуса врезался в неисправную легковушку

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Нижневартовском районе полицейские работают на месте ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре. Жуткая авария произошла на 113 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск». Столкнулись два транспортных средства.

- По предварительным данным, водитель междугороднего автобуса «ГОЛАЗ», мужчина 1980 года рождения, допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящий из-за неисправности автомобиль «ГАЗ» - сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В результате ДТП трое пассажиров и водитель «ГАЗа», с травмами доставлены в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.