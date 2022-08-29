Коронавирус в Югре, последние новости на 29 августа 2022 года: заболел еще 631 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 221 066 случаев коронавирусной инфекции за весь период пандемии. За минувшие сутки подтвержден 631 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 214, Нижневартовске - 59, Ханты-Мансийске - 54, Нефтеюганске - 76, Нягани - 6, Сургутском районе - 40, Советском районе - 10, Урае - 21, Нефтеюганском районе - 26, Мегионе - 24, Когалыме - 3, Югорске - 13, Кондинском районе - 20, Октябрьском районе - 6, Радужном - 8, Нижневартовском районе - 7, Пыть-Яхе - 41, Ханты-Мансийском районе - 3.

На момент выявления у 576 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 54 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 623 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 765 человек, всего прошли обследование 3 414 082 жителя региона.

За весь период от COVID - умерли 2 559 человек. За сутки выписались по выздоровлению 191 человек, за весь период пандемии вылечились 213 067 жителей Югры.