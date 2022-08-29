На югорской трассе перевернулся автомобиль: водитель погиб

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Одна из аварий произошла на 395 километре автодороги "Югра" на участке "Югорск-Таежный". Как рассказали в ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля "Шкода" допустил занос своего автомобиля с дальнейшим опрокидыванием. От полученных травм водитель скончался на месте аварии.

Кроме того, за прошедшие дни сотрудниками ГИБДД задержан 31 водитель в состоянии опьянения, 17 - за отказ от прохождения освидетельствования и 3 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 63 водителя и 142 - за нарушение правил перевозки детей.