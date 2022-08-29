Погода в Югре на 29 августа 2022 года: местами пройдет кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 29 августа, в ХМАО будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4 – 9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, по восточной половине округа местами +4, +9 °С, днем +17, +22 °С, по западной половине округа потеплеет до +27 °С, по восточной всего до +11 °С.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15 °С, днем воздух прогреется до +20, +22°С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.